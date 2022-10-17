Улицу Трудовую перекроют в Нижнем Новгороде до 1 ноября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Трудовой в Нижнем Новгороде ограничат до 1 ноября 2022 года в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. А именно на участке между домами № 93А и 77Б по улице Ковалихинской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать до 23:59 31 октября 2022 года.

– На подъездах к участку установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Ковалихинской, Провиантской и Максима Горького, – добавили в департаменте.