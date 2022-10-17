Среди погибших на полигоне в Белгородской области были нижегородцы Фото: REUTERS

Среди погибших на полигоне в Белгородской области были нижегородцы. Они уходили на службу добровольно, заключив контракты с Минобороны России. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Окажем семьям всю необходимую помощь. Психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром, – добавил глава региона.

Напомним, 15 октября 2022 года на полигоне Западного военного округа Белгородской области двумя гражданами одного из государств СНГ (какого именно, не уточняется) был совершён теракт. Минобороны РФ официально подтвердило гибель 11 военнослужащих. Ещё 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Согласно официальной информации, двое террористов обстреляли личный состав подразделения, однако ответным огнём они были оперативно ликвидированы.