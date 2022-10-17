Глава нижегородского Минкульта Наталья Суханова похвасталась собранными грибами Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава министерства культуры Нижегородской области Наталья Суханова поделилась на своей странице в соцсети фотографиями собранных ею грибов на территории региона.

– Впервые за эту осень выбрались в лес семьёй, – рассказа министр ВКонтакте.

Пользователи поинтересовались у Натальи Сухановой местом, где ей так повезло с урожаем. В ответ на вопрос глава Минкульта не назвала точных ориентиров, но отметила, что грибы собраны в Володарском районе.

– Какая красота! – прокомментировала Елена Ш..

Напомним, ранее мы собирали подборку одних из самых грибных мест в Нижегородской области в этом году.

А также рассказывали, какие грибы удалось собрать в Выксунском районе региона актрисе Ирине Пеговой.