Глава нижегородского Минкульта Наталья Суханова похвасталась собранными грибами
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Глава министерства культуры Нижегородской области Наталья Суханова поделилась на своей странице в соцсети фотографиями собранных ею грибов на территории региона.
– Впервые за эту осень выбрались в лес семьёй, – рассказа министр ВКонтакте.
Пользователи поинтересовались у Натальи Сухановой местом, где ей так повезло с урожаем. В ответ на вопрос глава Минкульта не назвала точных ориентиров, но отметила, что грибы собраны в Володарском районе.
– Какая красота! – прокомментировала Елена Ш..
Напомним, ранее мы собирали подборку одних из самых грибных мест в Нижегородской области в этом году.
А также рассказывали, какие грибы удалось собрать в Выксунском районе региона актрисе Ирине Пеговой.