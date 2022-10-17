АО «Транснефть-Верхняя Волга» за 9 месяцев направило 190 млн руб. на мероприятия в области безопасности и охраны труда в поволжских регионах, в том числе и в Нижнем Новгороде

АО «Транснефть-Верхняя Волга» за 9 месяцев направило 190 млн руб. на мероприятия в области безопасности и охраны труда

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги работы в области промышленной безопасности и охраны труда за девять месяцев текущего года. На реализацию тематических мероприятий было направлено 190 млн руб.

Большое внимание уделялось контролю и улучшению состояния оборудования и приспособлений для безопасного производства работ. Во всех филиалах создана и постоянно действует система управления охраной труда, на регулярной основе реализуются мероприятия по развитию культуры безопасности, улучшению рабочих условий, повышению компетентности специалистов.

Основной объем – 118,7 млн руб. – был направлен на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви. Лечебно-профилактические и технические мероприятия профинансированы на 49,4 млн и 21,9 млн руб., соответственно.

Всего с начала года организовано 8,2 тыс. периодических медицинских осмотров работников, более 1,2 тыс. человек прошли профилактическую противоэнцефалитную вакцинацию, порядка 1.5 тыс. работников - вакцинацию от гриппа.

Теоретическое и практическое обучение в области охраны труда в течение девяти месяцев прошли более 3,4 тыс. работников.

Справочно:

В 2021 году АО «Транснефть-Верхняя Волга» стало победителем всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», а также признано лучшей организацией в области охраны труда среди организаций производственной сферы в Нижегородской области по итогам Всероссийского конкурса «Успех и безопасность».