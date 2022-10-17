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Общество17 октября 2022 5:54

Свет отключат в трех домах Нижнего Новгорода 17 октября

Отключение запланировано на улице Ломоносова в Советском районе
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Свет отключат в трех домах Нижнего Новгорода 17 октября.

Свет отключат в трех домах Нижнего Новгорода 17 октября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электричество отключат в трех домах Советского района в Нижнем Новгороде 17 октября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно опубликованной информации, отключение запланировано на улице Ломоносова. Без света останутся три частных дома - №21, 23 и 25. Неудобство жильцам придется потерпеть до вечера: света не будет с 9 до 17 часов.

Отключение электричества по данным адресам носит плановый характер и связано с проведением профилактических работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства.