Свет отключат в трех домах Нижнего Новгорода 17 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электричество отключат в трех домах Советского района в Нижнем Новгороде 17 октября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно опубликованной информации, отключение запланировано на улице Ломоносова. Без света останутся три частных дома - №21, 23 и 25. Неудобство жильцам придется потерпеть до вечера: света не будет с 9 до 17 часов.

Отключение электричества по данным адресам носит плановый характер и связано с проведением профилактических работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства.