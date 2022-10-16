В Нижегородской области состоялось "нулевое чтение" проекта бюджета региона на 2023 год

Депутаты Заксобрания Нижегородской области и члены регионального правительства провели "нулевое чтение" проекта бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В чтении участвовали в том числе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель ЗСНО Евгений Люлин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поясняется, что "нулевое чтение" – это рабочее совещание, которое проводят только по особо важным законам. Члены правительства и депутаты обсуждают самые приоритетные задачи региона на ближайшие года и пути их решения.

– Бюджет области в 2023 году сохраняет свою социальную направленность. Из общей суммы расходов более 60% будет направлено на финансирование отраслей социальной сферы. Предусмотрен рост расходов по всем социальным программам, значительные средства запланированы на капитальный ремонт учреждений социальной сферы – с учётом федеральных средств закладываем около 6 миллиардов рублей. При этом итоговая сумма как правило ещё выше, – рассказал Глеб Никитин.