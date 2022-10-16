ФК «Пари НН» всухую «Зениту» в домашнем матче РПЛ 16 октября

Нижегородская футбольная команда «Пари НН» со счетом 0:3 проиграла «Зениту» из Санкт-Петербурга в домашнем матче Российской премьер-лиги, состоявшемся 16 октября.

Счет в этой игре был открыт на 22 минуте — защитник петербургской команды Вячеслав Караваев поразил ворота Никиты Гойло. Еще один гол гости забили уже перед уходом в раздевалку — на 45 минуте отличился Клаудиньо. К основному времени 1 тайма была добавлена всего одна минута.

В начале второго тайма Николай Калинский был заменен на Милсона. Усиление линии нападения в этом случае не принесло свои плоды — хозяева так и не забили, зато у «Зенита» отличился Фелипе Малком.

Отметим, что на матче против команды с берегов Невы присутствовало свыше 16 тысяч болельщиков. Следующий матч нижегородская команда проведет 19 октября с «Краснодаром» в рамках Кубка России. Начало игры в 18:00.