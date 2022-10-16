Гигантская пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород со стороны Бора 16 октября

Гигантская пробка образовалась на въезде в Нижний Новгороде со стороны Бора Фото: Яндекс.Карты

Гигантская пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород со стороны Бора сегодня вечером, 16 октября. Её длина составила минимум десять километров. Согласно данным "Яндекс.Карт", пробка началась от села Ульяново и продолжалась до самой столицы Приволжья с небольшим пробелом возле кольцевой развязки.

Затор на дорогах усугубили сразу два ДТП, случившихся на трассе.

Напомним, неделю назад, в прошлое воскресенье, въезд в Нижний Новгород также стоял неподвижно больше часа, а по некоторым сообщениям в соцсетях – больше двух часов. Пробка растянулась до Нижнего от Семёнова, а это 76 километров по трассе.

То же самое случилось на въезде в город и в предыдущее воскресенье, 2 октября. Тогда пробка по Арзамасской трассе растянулась вплоть до Ближнего Борисова.