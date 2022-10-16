Нижегородцы снова стали получать поддельные квитанции за воду. Фото: "Мой Нижний Новгород" ВКонтакте

Жители Нижнего Новгорода снова стали получать поддельные квитанции за поверку счётчиков. На этот раз – счётчиков воды. Фотографии таких подделок нижегородцы опубликовали в социальных сетях.

– Обратите внимание на некоторые моменты: в квитанции указан только адрес, нет Ф.И.О. того, кому предоставляется услуга, а из данных о фирме – только название и телефон. Ни ИНН, ни адреса, – пишут те, кому пришла "платёжка", в группе "Мой Нижний Новгород" ВКонтакте.

Пользователи призвали нижегородцев быть бдительными при оплате квитанций за какие-либо услуги, а также посоветовали обезопасить от оплаты подделок своих престарелых родственников.

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