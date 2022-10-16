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Общество16 октября 2022 12:10

Нижегородские отцы троих детей до 16 лет не подлежат частичной мобилизации

В случае инвалидности одного ребёнка отсрочка касается и отцов троих детей до 18 лет
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Нижегородские отцы троих детей до 16 лет имеют право на отсрочку от частичной мобилизации. Также это касается отцов троих детей до 18 лет, если один из детей инвалид или нуждается в уходе. Об этом сообщил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в своём телеграм-канале.

– Есть указание Генштаба Минобороны РФ, обязывающее военкоматы следовать этому требованию. Информацию об этом подтвердили уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова, а также председатель Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, – подчеркнул Евгений Люлин.

Он также рассказал, что к нему поступило множество вопросов об отсрочке от частичной мобилизации для многодетных отцов. Спикер ЗСНО подтвердил, что переживать многодетным семьям не стоит. Вопрос отсрочки для отцов таких семей решён.

– Большинство многодетных семей имеют троих детей, и они искренне не понимали, почему призывают главу многодетной семьи, который чаще всего один обеспечивает и жену, и детей, – сказал Евгений Люлин.