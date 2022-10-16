Бюст-барельеф Герою СССР Павлу Фирсову открыли в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Бюст-барельеф Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту нижегородцу Павлу Андреевичу Фирсову открыли в нижегородском парке Победы. Открытие памятника состоялось во время торжественного мероприятия, посвящённого 105-й годовщине со дня рождения Героя СССР, генерала армии Вадима Александровича Матросова. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы Нижнего Новгорода.

– История Нижнего Новгорода неразрывно связана с пограничной службой. Изначально наш город был основан как форпост для защиты восточных рубежей русского государства. Наши бойцы во все времена гордо и самоотверженно служили Отечеству, – подчеркнул председатель нижегородской Гордумы Николай Сатаев.

По окончании торжественной церемонии участники мероприятия и почётные гости возложили цветы к памятникам героям-пограничникам.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на бульваре Мира в Канавинском районе Нижнего Новгорода несколько дней назад открыли бюст знаменитого земляка, советского лётчика-истребителя, Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, заслуженного военного лётчика СССР Николая Васильевича Сутягина.