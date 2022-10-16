Глеб Никитин поздравил нижегородских работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев, работающих в отрасли дорожного хозяйства, с их профессиональным праздником сегодня, 16 октября.

– Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! От всей души поздравляю вас! – обратился к жителям региона Глеб Никитин. – Дороги занимают особое место в истории и судьбе России. Развитие территорий невозможно без разветвлённой сети дорог и эффективной системы их обслуживания.

Глава региона отметил, что переоценить тяжесть и значимость труда работников дорожного хозяйства сложно. Эта работа требует огромной самоотдачи и высочайшего профессионализма, а её результат даёт о себе знать ещё долгие годы.

Глеб Никитин также подчеркнул, что на сегодняшний день Нижегородская область уверенно занимает первое место в России по объёмам дорожных работ. По итогу 2022 года будет отремонтировано свыше тысячи километров дорог. Кроме того, в строй вводятся новые объекты. К примеру, летом в Нижнем Новгороде открылась долгожданная транспортная развязка на улице Циолковского. В том числе на юге региона продолжается масштабное развитие дорожной сети в рамках кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".

– Всё это – вклад в будущее региона, его конкурентоспособность и привлекательность для жизни, – подчеркнул губернатор. – В профессиональный праздник желаю вам здоровья и благополучия! Пусть удаются самые сложные проекты и воплощаются в жизнь самые смелые планы!

Напомним, сегодня в России отмечается День отца. Глеб Никитин обратился по этому случаю к нижегородцам.