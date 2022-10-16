Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём отца

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин от всего сердца поздравил жителей региона с Днём отца. Праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. В 2022 году этот день сегодня, 16 октября.

– Праздник, установленный два года назад по инициативе Президента России, подчёркивает значимость для нашей страны традиционных ценностей, – обратил внимание Глеб Никитин. – Сегодня мы чествуем мужчин, посвятивших часть своей жизни воспитанию и заботе о детях.

По словам главы региона, отцовство – крайне важная социальная миссия. Каждый отец вносит свой вклад в будущее нашей страны, ведь личность формируется в семье, где важную роль играют оба родителя.

– Для многих мужчин быть хорошим отцом так же важно, как состояться в профессии. Без этого невозможно полноценно реализоваться в жизни, – добавил губернатор. – В Нижегородской области с каждым годом становится всё больше многодетных семей, и это очень радует!

Отдельно Глеб Никитин поблагодарил приёмных отцов, которые помогают детям, оказавшимся в тяжёлой ситуации.

Также глава региона отметил, что связь поколений усиливается, когда "роль ответственного отца переходит в роль заботливого деда".

– В этот праздник желаю всем отцам здоровья и благополучия! Пусть у вас всё получается, а дома всегда ждут родные и близкие! – завершил своё обращение губернатор.