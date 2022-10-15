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Общество15 октября 2022 17:56

Бюджет Нижнего Новгорода пополнится на 50 млн рублей, если часть акций ДУКов будет передана

Направить деньги можно на социальные нужды
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Бюджет Нижнего Новгорода пополнится на 50 млн рублей, если часть акций ДУКов будет передана

Бюджет Нижнего Новгорода пополнится на 50 млн рублей, если часть акций ДУКов будет передана

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Бюджет Нижнего Новгорода может увеличиться на 50 млн рублей в случае реализации 25% акций ДУКов. На встрече в мэрии обсудили возможные варианты направления средств. Например, они могут пойти на социальные нужды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

– Город является участником семи районных домоуправляющих компаний. Мы проанализировали наши доходы: муниципальный пакет акций не является голосующим, – отметила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Светлана Помпаева.

Передача акций не должна повлиять на деятельность ДУКов.

– На качество и сроки ремонтных работ это никак не повлияет. Содержание жилья регламентируется 290-м постановлением Правительства Российской Федерации, – сообщил директор городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин.

Решение о реализации 25% акций ДУКов будут принимать депутаты Городской думы на очередном заседании.