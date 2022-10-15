Бюджет Нижнего Новгорода пополнится на 50 млн рублей, если часть акций ДУКов будет передана Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Бюджет Нижнего Новгорода может увеличиться на 50 млн рублей в случае реализации 25% акций ДУКов. На встрече в мэрии обсудили возможные варианты направления средств. Например, они могут пойти на социальные нужды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

– Город является участником семи районных домоуправляющих компаний. Мы проанализировали наши доходы: муниципальный пакет акций не является голосующим, – отметила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Светлана Помпаева.

Передача акций не должна повлиять на деятельность ДУКов.

– На качество и сроки ремонтных работ это никак не повлияет. Содержание жилья регламентируется 290-м постановлением Правительства Российской Федерации, – сообщил директор городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин.

Решение о реализации 25% акций ДУКов будут принимать депутаты Городской думы на очередном заседании.