Помощнику председателя Городской Думы Сарова вручили повестку ФОТО: личная страница Ивана Плаксина в социальной сети ВКонтакте

Помощник председателя Городской Думы города Сарова Иван Плаксин получил повестку. Об этом он сообщает на личной странице в социальной сети ВКонтакте.

– Ребята, я ухожу! За пацанов! – написал Иван Плаксин на личной странице и прикрепил фото повестки о призыве по частичной мобилизации.

В документе сказано, что помощник председателя гордумы Сарова должен явиться в военкомат с момента вручения повестки, либо 17 октября.

По данным сайта Городской Думы Сарова, Иван Плаксин уже 13 октября был отправлен в сборный пункт. Его распределили в 288 артиллерийскую Варшавскую, Бранденбургскую Краснознаменную, орденов Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бригаду.