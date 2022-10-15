Бюджет Нижегородской области сформирован на 2023 год

«Нулевое чтение» проекта областного бюджета состоялось 14 октября ФОТО: пресс-служба ЗС НО

Доходы бюджета Нижегородской области сформированы на 2023 год в объеме 240,6 млрд рублей. «Нулевое чтение» проекта областного бюджета на 2023 год провели Глеб Никитин и Евгений Люлин 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области.

Кроме доходов областного бюджета спрогнозированы его расходы на 2023 год. Они составляют 257,4 млрд рублей.

Основой для формирования расходов станет 36 государственных программ Нижегородской области. Так, на госпрограмму «Развитие образование» заложено 57,9 млрд рублей, на «Социальную поддержку граждан» – 42,4 млрд рублей, на «Развитие здравоохранения» – 37,1 млрд рублей. Кроме того, для дорожного фонда Нижегородской области запланировано 25 млрд рублей.

Таким образом, дефицит областного бюджета составит 16,8 млрд рублей.

– Кроме безусловного исполнения всех социальных обязательств, мы продолжаем набранные ранее темпы по развитию инфраструктуры. На бездефицитный бюджет планируем выйти в 2025 году, при этом четко контролируем безопасный уровень госдолга, – отметила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.