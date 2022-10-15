5 человек, среди которых годовалый ребенок, пострадали при столкновении легкового и грузового автомобилей в Чкаловском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 человек пострадали при столкновении легкового и грузового автомобилей в Чкаловском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

ДТП произошло на трассе Р-152 «Шопша – Иваново – Нижний Новгород», поворот на населенный пункт Пурех. В результате столкновения пострадали 5 человек.

Среди них 48-летний мужчина, получивший закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вывих правого бедра, перелом правой ключицы, шок. Он находится в реанимации Балахнинской ЦРБ.

Женщина 23 лет получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левой Локтевой кости со смещением, перелом диафаза левой голени без смещения.

Среди пострадавших оказалась годовалая девочка. У нее определили ушиб мягких тканей лба, закрытую черепно-мозговую травму.

71-летняя пострадавшая получила перелом левой ключицы, ушиб грудной клетки.

46-летняя женщина с сотрясением головного мозга, ушибом поясничного отдела позвоночника была доставлена с другими пострадавшими в травматологическое отделение ЦРБ Балахны.

– В ликвидации последствий ДТП участвовали 2 бригады скорой медицинской помощи Чкаловской ЦРБ и 1 бригада Городецкой ЦРБ, – отметил Давид Мелик-Гусейнов.