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Общество15 октября 2022 13:15

Школьники Дзержинска начали обучаться военной подготовке

Новый предмет ввели в школах в октябре
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Школьники Дзержинска начали обучаться военной подготовке ФОТО: телеграм-канал Ивана Носкова

Школьники Дзержинска начали обучаться военной подготовке ФОТО: телеграм-канал Ивана Носкова

Предмет «начальная военная подготовка» факультативно ввели в школах Дзержинска в октябре. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава города Дзержинска Иван Носков.

По его словам, новый предмет преподают факультативно, пока без контрольных работ и оценок. Дети могут посещать эти уроки в свободное от обязательной учебы и дополнительного образования время.

– На факультативах изучают историю Вооруженных сил России, устройство различных видов оружия, правила использования противогазов и многое другое. Планируем воссоздать курс, аналогичный тому, как был у нас в советское время – с игрой «Зарница», походами, тактическими играми, – рассказал Иван Носков.

Главным отличием уроков по начальной военной подготовке от основ безопасности жизнедеятельности является патриотическая составляющая.

По словам главы города Дзержинска, у учащихся есть спрос к новому предмету, на занятия они ходят с большим интересом.