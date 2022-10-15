Школьники Дзержинска начали обучаться военной подготовке ФОТО: телеграм-канал Ивана Носкова

Предмет «начальная военная подготовка» факультативно ввели в школах Дзержинска в октябре. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава города Дзержинска Иван Носков.

По его словам, новый предмет преподают факультативно, пока без контрольных работ и оценок. Дети могут посещать эти уроки в свободное от обязательной учебы и дополнительного образования время.

– На факультативах изучают историю Вооруженных сил России, устройство различных видов оружия, правила использования противогазов и многое другое. Планируем воссоздать курс, аналогичный тому, как был у нас в советское время – с игрой «Зарница», походами, тактическими играми, – рассказал Иван Носков.

Главным отличием уроков по начальной военной подготовке от основ безопасности жизнедеятельности является патриотическая составляющая.

По словам главы города Дзержинска, у учащихся есть спрос к новому предмету, на занятия они ходят с большим интересом.