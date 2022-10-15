Команда «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняла участие в Молодежном Дне РЭН-2022

Компании на молодежной площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» представляли учащиеся 9-10 классов из 9 регионов присутствия Обществ, ставшие победителями Всероссийской олимпиады школьников ГК «Россети», и студенты отряда «12 кВт Молодости» филиала «Липецкэнерго», которые приняли участие в интерактивной сессии, круглом столе «ТЭК для молодежи», а также в дискуссии с участием Заместителя Председателя Правительства Александром Новаком.

Сборная команда молодых специалистов «Липецкэнерго» и «Удмуртэнерго», работавшая по направлению «Технологический проект», победила с проектом «Обеспечение технологического суверенитета энергетической компании» и была отмечена Дипломом Молодежного Дня РЭН.

– Мы привлекаем молодых специалистов к работе над инновационными проектами, поскольку это мотивирует их к дальнейшему личному и профессиональному росту, позволяет раскрыть собственный потенциал и сделать реальный вклад в будущее отрасли. Победа проектов, разработанных молодыми представителями нашей компании, доказывает правильность и результативность такого подхода. От души поздравляю ребят, желаю им вдохновения и успехов, – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.