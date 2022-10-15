Нижегородский поклонник Гитлера на 6 месяцев лишится свободы Фото: Артем КИЛЬКИН

Нижегородский областной суд вынес приговор в отношении сторонника идеологии германского нацизма 12 октября 2022 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.

Суд установил, что в декабре 2021 года сторонник идеологии германского нацизма, одобряющий действия Адольфа Гитлера и его сподвижников, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публично распространил графическое распространение Гитлера. Также обвиняемый опубликовал песню собственного сочинения, в которой положительно оценивает и оправдывает деятельность Гитлера и его сподвижников.

Нижегородец признал свою вину, в совершенном деянии.

Нижегородским областным судом 12 октября 2022 года гражданин признан виновным в преступлении, предусмотренном статьей «реабилитация нацизма, то есть отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Виновному назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, которое он будет отбывать в колонии-поселения. Кроме того, он лишен на 3 года права заниматься административной деятельностью в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет».

Подсудимый взят под стражу в здании суда. Приговор в законную силу еще не вступил.