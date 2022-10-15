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Общество15 октября 2022 6:29

До +8 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 15 октября

По ощущениям температура воздуха не поднимется выше +5 градусов
Анастасия СТЕПАНЕНКО
До +8 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 15 октября

До +8 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 15 октября

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

+7...+8 градусов тепла ожидается в Нижнем Новгороде днем 15 октября. Об этом сообщает сервис Яндекс.Погода.

Тем не менее днем температура ощущается как +5. Ближе к ночи столбик термометра опустится до +3...+5, но по ощущениям не поднимется выше +1 градуса.

По прогнозу погоды, в основном весь день небо будет затянуто тучами, но иногда все же будет сквозь них пробиваться солнце и ясное небо.

Стоит отметить, что днем влажность воздуха составит 72%, а вот ночью – 93%.

Значение западного ветра не поднимется выше 2,1 м/с.

Напомним, уже на следующей неделе в регион придут холода и дожди — придется доставать теплые вещи, зонты, резиновые сапоги и потихоньку привыкать к капризам матушки-природы. По предварительному прогнозу, такая вот непогода сохранится в городе до конца месяца. Зато в ближайшее воскресенье нижегородцев ожидает ясный и солнечный день с потеплением до +11.