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Общество14 октября 2022 17:19

Участники акции «Сохраним лес» высадили 12 тысяч саженцев сосны в Воротынском районе

В 2022 году планируется высадить более 2 млн деревьев
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Участники акции «Сохраним лес» высадили 12 тысяч саженцев сосны в Воротынском районе

Участники акции «Сохраним лес» высадили 12 тысяч саженцев сосны в Воротынском районе

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Участники акции «Сохраним лес» высадили 13 октября 12 тысяч саженцев сосны в Воротынском районе, где ранее были продолжительные лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В рамках акции в Нижегородской области до конца осени 2022 года планируют высадить более 2 млн деревьев, озеленив 800 гектаров леса.

– Впервые акция прошла в 2019 году. За три года в Нижегородской области ее участники высадили более 3,5 млн деревьев, – рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев. – Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. На сегодняшний день посадки произведены на территории 22-х районных лесничеств – в этом году высажено уже около 1 млн деревьев. В акции приняли участие более 600 человек.