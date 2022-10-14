Игорь Маковский: зона введения специальных мер безопасности в Белгородской, Брянской и Курской областей расширена.

Генеральный директор «Россети Центр» провел специальный оперативный Штаб, где заслушал доклады об исполнении распоряжения о расширении зоны спецрежима на приграничных энергообъектах Белгородской, Брянской и Курской областей. Соответствующее решение было принято в связи с возросшим риском огневого поражения.

Так, только за прошедшие сутки произошло 5 огневых инцидентов на объектах «Белгородэнерго» и «Курскэнерго». В частности, была обстреляна подстанция 110 кВ «Теткино» в Курской области. Принятые ранее меры по повышению безопасности позволили не допустить жертв и пострадавших среди работников, а установленные ограждения из бетонных блоков предотвратили полное уничтожение объекта.

«Критическая инфраструктура приграничных территорий сегодня является целью повышенных террористических угроз. В настоящий момент все возможные меры безопасного проведения работ и проживания персонала значительно усилены с учетом имеющегося опыта. Они должны максимально обезопасить наших работников, обеспечивающих надежность регулярного электроснабжения жителей и ответственных за ремонты поврежденных энергообъектов», – подчеркнул Игорь Маковский.