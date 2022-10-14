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Общество14 октября 2022 16:45

Умер глава компании "Нижегородлес" Николай Коротков

Источник:kp.ru

На 82м году жизни скончался глава компании «Нижегородлес», Почетный гражданин Тонкинского района Нижегородской области Николай Григорьевич Коротков.

Практически всю свою жизнь Николай Григорьевич посвятил лесному хозяйству. После окончания Ветлужского лесотехнического техникума в середине 60-х работал в Шахунском леспромхозе. По окончании Московского лесотехнического института в 1976 году был назначен главным инженером Борского леспромхоза. До середины 80-х руководил Борской мебельной фабрикой. В Нижнем Новгороде проработал более 35 лет в должности генерального директора «Нижегородлеса».

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, эффективную работу и большой личный вклад в развитие лесного хозяйства Николай Григорьевич удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством», медалей «За доблестный труд», «Ветерана труда», Почетной грамоты объединения Союзлесдревпрома и Благодарности губернатора Нижегородской области.

От имени депутатов городской Думы Нижнего Новгорода и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Григорьевича Короткова.

Олег Лавричев

Гражданская панихида состоится 15 октября 2022 года с 12.00 до 14.00 в траурном зале больницы Семашко.