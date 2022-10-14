Умер глава компании "Нижегородлес" Николай Коротков

На 82м году жизни скончался глава компании «Нижегородлес», Почетный гражданин Тонкинского района Нижегородской области Николай Григорьевич Коротков.

Практически всю свою жизнь Николай Григорьевич посвятил лесному хозяйству. После окончания Ветлужского лесотехнического техникума в середине 60-х работал в Шахунском леспромхозе. По окончании Московского лесотехнического института в 1976 году был назначен главным инженером Борского леспромхоза. До середины 80-х руководил Борской мебельной фабрикой. В Нижнем Новгороде проработал более 35 лет в должности генерального директора «Нижегородлеса».

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, эффективную работу и большой личный вклад в развитие лесного хозяйства Николай Григорьевич удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством», медалей «За доблестный труд», «Ветерана труда», Почетной грамоты объединения Союзлесдревпрома и Благодарности губернатора Нижегородской области.

От имени депутатов городской Думы Нижнего Новгорода и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Григорьевича Короткова.

Олег Лавричев

Гражданская панихида состоится 15 октября 2022 года с 12.00 до 14.00 в траурном зале больницы Семашко.