Складской комплекс построят в Дзержинске за 2,5 млрд рублей

Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил сегодня, 14 октября, выделение участка под строительство складского комплекса в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заявителем проекта является ООО «Центр Сервис». Для складского комплекса выделен участок площадью в 3000 кв.м. В проектном плане реализация проекта должна составить не более 5 лет. Кроме того, комплекс в Дзержинске построят за 2,5 млрд рублей – такой объем инвестиций был утвержден.

– Для нижегородского правительства важны все инвесторы, готовые принести пользу региону. У нас есть инструменты для поддержки самых разных отраслей, – отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.