Нижегородская телебашня включит подсветку в честь трехлетия полного перехода России на «цифру» 14 октября ФОТО: Нижегородский филиал РТРС

Нижегородская телебашня включит архитектурно-художественную подсветку в честь трехлетия полного перехода России на цифровое эфирное телевидение 14 октября. Об этом сообщается на сайте нижегородского филиала РТРС.

Видеооткрытка в цветах российского триколора появится на доминанте города с 19.00 до 23.00. Кроме того, на медиаэкране телебашни будет транслироваться надпись: «14 октября – 3 года цифровому эфирному ТВ в России», «Всегда вместе с вами!».

14 октября 2019 года космонавт Александр Скворцов на борту МКС нажатием одной кнопки выключил аналоговую телевизионную трансляцию. Это был финальный момент в переходе страны на цифровое эфирное телевидение.

Напомним, 10 июня 2019 года, в девять часов утра в Нижегородской области было окончательно прекращено аналоговое вещание федеральных каналов.