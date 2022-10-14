Предприятие по производству теплоизоляционных изделий будет запущено в Нижегородской области до конца 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Резидентом ТОР «Володарск» - компанией «Гудшелл» – будет запущено предприятие по производству теплоизоляционных изделий до конца 2022 года. В этот проект инвестируют 120 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На сегодняшний день – 14 октября – на объекте завершена строительная деятельность и уже ведутся пусконаладочные работы оборудования, а также благоустройство.

– Компания «Гудшелл» будет выпускать промышленные материалы из принципиально нового высокотехнологичного и негорючего сырья, в основе которого базальтовые цилиндры. Они будут применяться для теплоизоляции оборудования нефтехимического производства (магистральных, технологических труб и резервуаров), – подчеркнули в ведомстве.

По проекту годовая мощность предприятия составит 30 000 куб. метров продукции. Реализация проекта позволит организовать 50 новых рабочих мест.