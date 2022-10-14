Водитель и кондуктор маршрутки Т-83, высадившие ребёнка на Окском съезде, уволены

Водитель и кондуктор маршрутки Т-83, которые высадили ребёнка из салона прямо на Окском съезде в Нижнем Новгороде, уволены. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в ГКУ НО «Центр развития транспортных систем».

Известно, что перевозчик «ИП Алиев М.А.» снял автобус под номером «Р361ВР» с линии и провел служебное расследование, в ходе которого было выявлено грубое нарушение должностной инструкции.

- До перевозчиков неоднократно доводилось требование о запрете высаживания из общественного транспорта несовершеннолетних, едущих без сопровождения взрослых, - уточнили в ведомстве.

Согласно «Уставу автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» Федерального закона от 24.02.2021, запрещено высаживать из транспорта лиц, не достигших 16-летнего возраста, которые находятся без сопровождения совершеннолетнего.

Напомним, водителя маршрутки Т-57, который высадил ребёнка на остановке, отстранили от работы в Нижнем Новгороде. Дисциплинарное воздействие на водителей и кондукторов общественного транспорта оказывается в случае подтверждения серьезных нарушений.