Дополнительные поезда пустят из Нижнего Новгорода в праздничные дни с 1 по 8 ноября

Дополнительные поезда будут ходить по наиболее востребованным направлениям из Нижнего Новгорода в праздничные дни ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

С 1 по 8 ноября ещё один поезд №51/52 будет курсировать между Нижним Новгородом, Казанью и Ижевском. Также столицу Приволжья с Москвой свяжут поезда №48, №35/36 и №48/47.

Купить билеты на любое направление поездов нижегородцы могут в кассах АО "ФПК", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложение "РЖД Пассажирам".

Напомним, что маршрут фирменного поезда № 51/52, следующий по маршруту «Нижний Новгород – Казань», был продлён до Ижевска. Первый рейс по удлиненному маршруту состоялся уже 1 октября.

В августе этого года движение ряда электричек нарушилось в Нижегородской области по техническим причинам.

Тогда пригородный поезд №6247 Правдинск – Нижний Новгород задержался на полтора часа. Он остановился на перегоне Починки – Копосово в 07:05. К нему направился вспомогательный локомотив.