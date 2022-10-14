Фонтаны в нижегородском парке «Швейцария» законсервируют на зиму 17 октября ФОТО: телеграм-канал «ПАРК ШВЕЙЦАРИЯ»

Фонтаны в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде законсервируют на зиму 17 октября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале парка «Швейцария».

– В понедельник большой и малый фонтаны закроют на зимнюю спячку. И брызгами воды мы будем любоваться только в виде осенних дождей, а потом – в форме льда и снежинок, – отметили представители парка в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе уже отключили три гидротехнических сооружения, обслуживание которых проводит подрядчик. Это фонтаны на Нижневолжской набережной, площади Маркина и в Чернопрудском сквере.

Напомним, как правило, сезон фонтанов в Нижнем Новгороде начинается поздней весной: в последних числах апреля-начале мая. В последние годы в городе появилось несколько новых фонтанов: поющие с подсветкой, «сухие» и прочее.