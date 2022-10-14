В 10% лучших вузов мира вошел нижегородский Мининский университет

Ранжирование университетов мира проведено Глобальным агрегированным рейтингом. В список вошли 3522 высших учебных заведения из 125 стран мира, а из России в него попали только 144 вуза. По результатам подсчета баллов Мининский университет вошел в 10% вузов с самыми высокими показателями.

Оценка Глобального агрегированного рейтинга основывается на показателях 13 наиболее авторитетных глобальных институциональных рейтингов (Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Round University Ranking и другие) и европейской базы данных аккредитованных программ DEQAR.

Чтобы попасть в престижный список, вуз должен входить как минимум в 2 международных рейтинга. Кроме того, высшее учебное заведение получает оценки по 13 направлениям, но при составлении рейтинга исследователи учитывают только 7 наилучших оценок.

- Появление в столь серьезных рейтингах – результат слаженной работы всего коллектива нашего университета, направленной как на традиционную подготовку специалистов, так и на создание новых методик, предусматривающих опережающий подход, – отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Напомним, ранее Мининский университет вошел в тройку лидеров среди педагогических вузов страны сразу по нескольким показателям: научной деятельности - третье место по числу публикаций, индексируемых в Scopus, количеству использованных результатов интеллектуальной деятельности, реализации программ дополнительного образования и количеству абитуриентов-стобалльников.