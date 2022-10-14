Более 1,4 млрд рублей планируют направить на увеличение зарплат врачей, учителей и соцработников Нижегородской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Согласно поправкам, которые губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона, из бюджета будет выделено более 1,4 млрд рублей для повышения зарплат врачей, учителей и соцработников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

1,4 млрд рублей пойдут на увеличение зарплат врачей, педагогов, социальных работников, работников учреждений культуры. 400 млн рублей будет направлено на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в Нижегородской области.

146,7 млн рублей из федерального бюджета будет выделено на ремонтные работы на 10 объектах в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По данным министерства здравоохранения по Нижегородской области, ремонт сделают в поликлинике больницы №37 Нижнего Новгорода, в Ковернинской, Вадской, Ветлужской, Навашинской, Шахунской и Кулебакской центральных районных больницах, а также в ряде ФАП.

– Закладываем дополнительные средства на социальные цели – повышение заработной платы, закупку лекарств для льготных категорий граждан, обновление медицинских учреждений. Все это крайне важно для большинства жителей региона, – подчеркнул Глеб Никитин.