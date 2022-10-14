Для получения услуг через Личный кабинет абоненты водоканала воспользовались более 300 тысяч раз

На данный момент в «Личном кабинете абонента» Нижегородского водоканала зарегистрировались почти 35 тысяч пользователей. Жители Нижнего Новгорода и Кстовского района вот уже более двух лет получают услуги онлайн именно с помощью этого сервиса.

Передачей показаний индивидуальных приборов учета холодной воды абоненты воспользовались около 250 тысяч раз, а оплатой выставленных счетов онлайн – 15 тысяч транзакций. Эти услуги сегодня являются самыми популярными.

- Востребованными стали и онлайн консультации, - говорит начальник отдела по обслуживанию клиентов Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Екатерина Богачева. - За 2 года абоненты получили ответы на 21 тысячу вопросов по различным направлениям деятельности предприятия. Кроме того, за указанный период более 1,5 тысяч человек подали заявление в Центр проектно-технических согласований на подключение к сетям Нижегородского водоканала и около 4,5 тысяч человек обратились в Личный кабинет для заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения или получения других услуг.

Дополнительное удобство Личного кабинета заключается в том, что одна учетная запись позволяет прикрепить несколько лицевых счетов и пользоваться возможностями предоставления услуг в онлайн формате без ограничений.

Напомним, Личный кабинет доступен как для физических, так и для юридических лиц на официальном сайте АО «Нижегородский водоканал». Для регистрации в системе необходимо указать ФИО, email и номер телефона. После регистрации пользователю необходимо привязать к учетной записи свой лицевой счет или договор по нежилому помещению.