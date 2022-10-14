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Общество14 октября 2022 12:53

Для получения услуг через Личный кабинет абоненты водоканала воспользовались более 300 тысяч раз

Самой популярной услугой онлайн остается передача показаний индивидуальных приборов учета холодной воды
Для получения услуг через Личный кабинет абоненты водоканала воспользовались более 300 тысяч раз

Для получения услуг через Личный кабинет абоненты водоканала воспользовались более 300 тысяч раз

На данный момент в «Личном кабинете абонента» Нижегородского водоканала зарегистрировались почти 35 тысяч пользователей. Жители Нижнего Новгорода и Кстовского района вот уже более двух лет получают услуги онлайн именно с помощью этого сервиса.

Передачей показаний индивидуальных приборов учета холодной воды абоненты воспользовались около 250 тысяч раз, а оплатой выставленных счетов онлайн – 15 тысяч транзакций. Эти услуги сегодня являются самыми популярными.

- Востребованными стали и онлайн консультации, - говорит начальник отдела по обслуживанию клиентов Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Екатерина Богачева. - За 2 года абоненты получили ответы на 21 тысячу вопросов по различным направлениям деятельности предприятия. Кроме того, за указанный период более 1,5 тысяч человек подали заявление в Центр проектно-технических согласований на подключение к сетям Нижегородского водоканала и около 4,5 тысяч человек обратились в Личный кабинет для заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения или получения других услуг.

Дополнительное удобство Личного кабинета заключается в том, что одна учетная запись позволяет прикрепить несколько лицевых счетов и пользоваться возможностями предоставления услуг в онлайн формате без ограничений.

Напомним, Личный кабинет доступен как для физических, так и для юридических лиц на официальном сайте АО «Нижегородский водоканал». Для регистрации в системе необходимо указать ФИО, email и номер телефона. После регистрации пользователю необходимо привязать к учетной записи свой лицевой счет или договор по нежилому помещению.