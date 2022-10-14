Более 30 ошибочно мобилизованных нижегородцев вернулись домой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 30 нижегородцев, которые были мобилизованы по ошибке, вернулись домой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

На сегодняшний день, 14 октября, домой вернулись более 30 ошибочно мобилизованных нижегородцев. Кроме того, еще несколько граждан состоят в процессе возвращения.

По данным ведомства, правительство усиленно работает над тем, чтобы процесс частичной мобилизации проходил в соответствии с действующим законодательством.

Представители администрации и органов социальной защиты привлечены для ведения контроля вручения повесток, проверки списков и исключения ошибок в них. Также они проводят консультации для призывников и их семей.

Ранее сообщалось, что предпринимателям, работающим на территории Нижегородской области, рекомендовали выплачивать всем мобилизованным сотрудникам среднемесячную зарплату.