Водитель маршрутки Т-83 высадил ребёнка прямо на Окском съезде в Нижнем Новгороде

Вновь возмущающая история произошла в Нижнем Новгороде, где водитель маршрутки Т-83 отказался везти ребёнка без оплаты и высадил его прямо на Окском съезде. Как объяснили очевидцы, у мальчика, на вид которому дашь 11-12 лет, была при себе карта, но она оказалась в стоп-листе. Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

Пассажиры маршрутки за мальчика вступились и попытались объяснить водителю, что, высадив школьника, он нарушил закон. Однако на это мужчина начал кричать и размахивать руками.

– И что, не нашлось среди пассажиров никого, кто бы заплатил за ребенка эти несчастные 30 рублей? – спросила в соцсетях местная жительница Вера Логунова.

– Мальчик на Комсомолке сел, только в гору успели подняться, ему уже заднюю дверь открыли, парень за секунду выпрыгнул. И маршрутка полетела по съезду дальше. Кондуктор, кстати, защищала пацана, но водитель был громче и оперативно открыл дверь, – рассказала нижегородка Наталья Евстигнеева.

Напомним, водителя маршрутки Т-57, который высадил ребёнка на остановке, отстранили от работы в Нижнем Новгороде. Дисциплинарное воздействие на водителей и кондукторов общественного транспорта оказывается в случае подтверждения серьезных нарушений.