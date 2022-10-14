Военный прокурор проверит жалобу о нарушениях в Мулине Фото: Александр БОЙКО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил военного прокурора Мулинского гарнизона проверить жалобу о нарушениях в Мулине. Об этом сообщается в социальной сети Вконтакте в ответе на комментарий нижегородки на странице Глеба Никитина.

В социальных сетях стали появляться жалобы, что офицеры в Мулине забирают у мобилизованных экипировку и аптечки, которые последние купили за свой счет.

– В Мулине, получается, что у мобилизованных отбирают снаряжение и аптечки? – такой вопрос с просьбой разобраться поступил Глебу Никитину в комментариях на личной странице от Натальи Б.

– Если действительно это будет доказано, то, конечно, такое недопустимо! Сам сигнал передаю военному прокурору Мулинского гарнизона, нужно проверить эту информацию, – ответил губернатор Нижегородской области