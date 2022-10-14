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Общество14 октября 2022 10:43

Еще один магазин H&M закроется в Нижнем Новгороде 25 октября

Он находится в ТРЦ «Небо»
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Еще один магазин H&M закроется в Нижнем Новгороде 25 октября

Еще один магазин H&M закроется в Нижнем Новгороде 25 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазин шведского бренда одежды H&M закроется в нижегородском ТРЦ «Небо» 25 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале «R2N».

В телеграм-канале опубликовали фото объявления , которое находится в магазине. В нем сказано, что товар, который не подошел, можно сдать в магазин H&M в течении 14 дней, не считая даты покупки. Но после ухода компании товары можно вернуть через пункты CDEK.

Как сообщается на сайте H&M, магазины были открыты временно для того, чтобы распродать большую часть товаров.

– После надежного анализа ситуации компания H&M Group пришла к выводу о невозможности ведения бизнеса в России. Ввиду ограничений, препятствующих развитию активности, и непредсказуемости будущего, компания запустила процесс по остановке бизнеса, – сказано на официальном сайте бренда.

Напомним, два магазина бренда «H&M» закрылись в Нижнем Новгороде 8 октября. Это торговые точки в ТРЦ «Фантастика» и ТРЦ «Седьмое небо».