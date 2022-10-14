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Общество14 октября 2022 9:48

Маршруты трамваев могут появиться на табло умных остановок в Нижнем Новгороде

Глава города намерен проработать данную инициативу
Мария СОРОКИНА

Данные о прибытии трамваев могут появиться на табло умных остановок в Нижнем Новгороде. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 14 октября.

С таким предложением к главе города обратился в комментариях местный житель по имени Роман.

- Идея очень хорошая. Давайте проработаем. Спасибо за предложение, Роман! - сказал мэр.

Напомним, что в последнее время у нижегородцев возникает множество вопросов по поводу графика общественного транспорта. Были выявлены автобусы-призраки, а еще замечено, что не все перевозчики соблюдают интервал движения. В связи с этим было принято решение установить единое расписание для перевозчиков. Однако для этого необходимо, чтобы все перевозчики подключились к ГЛОНАСС.

Подключение трамваев и отображение их передвижения в информационных системах должно стать еще одним бонусом для пассажиров.