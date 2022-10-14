18-летний нижегородец предстанет перед судом за убийство Фото: СУ СКР по Нижегородской области

18-летний житель Воротынского района предстанет перед судом за убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, ночью 29 июля 2022 года в селе Михайловское Воротынского района обвиняемый избил 33-летнего жителя соседнего села деревянной битой. От этого потерпевший скончался.

18-летний гражданин был задержан и признал свою вину в содеянном.

В ходе допроса обвиняемый рассказал следователям СК, что совершил преступление из-за того, что был недоволен тем, что погибший 33-летний мужчина состоял в отношениях с его сестрой.

По данным ведомства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 18-летний парень подозревается в зверском убийстве собственной матери. Он закопал тело в огороде на участке и пытался запутать следствие