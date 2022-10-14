Второй сезон программы для молодых предпринимателей «Я в деле» стартовал в Нижнем Новгороде

Учебный курс программы «Я в деле» длится 2 месяца.

Второй сезон всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле» стартовал на площадке молодежного центра «Высота» в Нижнем Новгороде. Новыми участниками программы стали 360 студентов из Нижегородской области.

Программа «Я в деле», с помощью которой молодежь страны может обучаться бизнесу и развивать управленческие навыки, была создана в январе 2022 года и реализуется уже в 63 регионах России. Инициатор проекта – благотворительный фонд поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ».

– В нынешних условиях удержать и развивать экономику можно и нужно силами тех, кто готов и не боится принимать новые вызовы. Именно таких выпускников мы готовим, – говорит Евгений Исак, генеральный директор благотворительного фонда «КАПИТАНЫ». – Программа «Я в деле» – это своего рода «полевой» экономический опыт. Ее участники выходят с готовыми решениями, которые можно сразу претворять в жизнь. А поскольку жизнь меняется быстро, всегда нужны активные подготовленные люди, готовые действовать на благо России.

В течение сентября проходили отборочные туры, по итогам которых самые активные студенты получили приглашения к участию в программе. Теперь эти ребята пройдут двухмесячный бесплатный курс предпринимательской грамотности. Так, сразу после торжественного открытия участники посетили первый мастер-класс по поиску бизнес идей.

Учебный курс программы «Я в деле» длится 2 месяца и включает все этапы: от разработки бизнес-плана до реализации собственного startup-проекта и начала продаж. Ребята учатся создавать продукты или услуги, продавать их – не по книжке, а в реальной жизни. В учебных сессиях принимают участие опытные предприниматели. Их главный урок для студентов – не бояться ошибаться.

Участники получают также навыки наставничества. По мнению организаторов, гораздо больших успехов добиваются те, кто не просто развивает свой бизнес, но и помогает развиваться команде.

– За этот год программа «Я в деле» в Нижегородской области показала колоссальный рост. Нас знают, о нас говорят и к нам хотят. Но наша отличается тем, что мы не просто даём предпринимательские компетенции, мы формируем сообщество молодёжи со схожими взглядами и приоритетами. Это отличная возможность найти будущих бизнес-партнеров, — рассказала региональный руководитель программы «Я в деле» Анастасия Смирнова.

Подробную информацию о программе «Я в деле» можно найти на официальном сайте явделе.рф.