Стартовал 6-й этап Всероссийской олимпиады “Я - профессионал”

Очередной, 6-й сезон, Всероссийской олимпиады студентов “Я - профессионал” стартовал. Олимпиада проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который, в свою очередь, является частью национального проекта «Образование».

Отбор финалистов будет проводиться по 73 направлениям: техническим, гуманитарным, естественно-научным, педагогическим, аграрным и медицинским. Олимпиада проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, а Мининский университет выступает соорганизатором по направлению “Педагогическое образование (дошкольное)”.

- Уже пятый год подряд наш университет становится одной из площадок проведения Всероссийской олимпиады студентов “Я-профессионал”, - сказал ректор Виктор Сдобняков. - В структуре университета дошкольное образование преподается уже почти 100 лет. Мининский университет – это вуз с богатейшими традициями в подготовке педагогов-профессионалов. И не случайно именно наши педагоги входят в экспертную комиссию конкурса. А для студентов участие в олимпиаде такого уровня - хорошая возможность продемонстрировать свои знания, получить новые и заявить о себе.

Студенты могут выбрать не одно, а несколько направлений, независимо от профиля, на котором обучаются в вузе. Подать заявку на направление “Педагогическое образование(дошкольное)” могут студенты-бакалавры.

Олимпиада проходит в два этапа: отборочный и заключительный. На платформе «Яндекс-контест» в формате тестирования пройдет отборочный этап, и демо-версия теста уже доступна зарегистрировавшимся участникам в их личных кабинетах. Кроме того, в октябре и ноябре Мининский университет проведет обучающие вебинары для своих участников.

Заключительный этап состоит из двух туров – полуфинал и финал. Полуфинал – дистанционный и проходит в формате видеоконференции с прокторингом (прим. - процедура контроля за ходом дистанционного испытания). В полуфинале участники, выбравшие педагогическое направление, готовят и представляют жюри проект занятия в детском саду. Ребятам нужно будет продемонстрировать знания фундаментальных и прикладных основ дошкольного образования, сформированность профессиональных компетенций, а также soft skills.

Финал по педагогическому направлению пройдет в очном формате на площадке Мининского университета в ресурсном центре дошкольного образования.

- Наши финалисты будут демонстрировать экспертам фрагмент развлечения для детей дошкольного возраста с использованием современного оборудования центра – это STEM, оборудование по технологии “Сказочные лабиринты игры” Воскобовича, LEGO, интерактивный комплекс Magium, мульт-студия и многое другое. Медалисты олимпиады “Я - профессионал” получают существенные денежные призы - до 300 тысяч рублей, а также шанс поступить на программы магистратуры без вступительных испытаний в вузы-участники движения «Я-Профессионал», - рассказала Наталья Белинова, председатель методической комиссии олимпиады «Я-профессионал» по направлению «Педагогическое образование (дошкольное), заведующий кафедрой психологии и педагогики дошкольного и начального образования, кандидат педагогических наук.

Студенты, которые прошли регистрацию, получат возможность принять участие в образовательных событиях, запланированных в рамках олимпиады.

Напомним, зарегистрироваться на все направления Всероссийской олимпиады студентов “Я - профессионал” можно до 15 ноября 2022 года на портале Яндекс.