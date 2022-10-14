Расписание маршрута А-15 изменится в Нижнем Новгороде

Оно будет синхронизировано с маршрутом А-1 Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

По многочисленным обращениям граждан расписание маршрута А-15 будет изменено в Нижнем Новгороде. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Расписание маршрута А-15 будет скорректировано уже со следующей недели. С 17 октября начнется пробный запуск работы маршрута. Кроме того, расписание будет синхронизировано с маршрутом а А-1.

Напомним, автобусы двигаются по маршруту А-15 от остановки «Станция Петряевка» до остановки «Окский берег». А маршрут А-1 проходит от остановки «площадь Минина и Пожарского» до остановки «Окский берег».

– Целью данной работы является улучшение транспортного обслуживания населения, прежде всего микрорайона «Окский берег». В том числе в вечернее и ночное время, – отметила Алёна Чернышова.