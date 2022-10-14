Юлия Мантурова: «При благоустройстве сквера в микрорайоне Бурнаковский подрядчики учли все просьбы жителей»

В Московском районе завершилось благоустройство всех общественных пространств, запланированных к ремонту в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Последним, четвертым, пространством стал сквер в микрорайоне Бурнаковский. Депутат городской Думы Нижнего Новгорода по избирательному округу №20 Юлия Мантурова отметила, что по просьбам местных жителей в сквере оборудована площадка для выгула собак:

«Замечательно, что на нашем округе все время открываются обновленные территории! Микрорайон Бурнаковский является довольно густонаселенным и развивающимся, поэтому работы по благоустройству сквера назрели давно. Раньше данная территория использовалась местными жителями только для перемещения из точки «А» в точку «Б» и совершенно не располагала к прогулкам и свободному времяпрепровождению.

Сейчас в обновленном сквере появились удобные и красивые дорожки, скамьи для отдыха, установлено новое современное освещение, высажены разнообразные деревья и кустарники, кроме того, оборудована велодорожка! По просьбам многих жителей микрорайона также здесь обустроена площадка для выгула и тренировки собак.

Хочется особо отметить и выразить слова благодарности подрядчикам, выполнявшим благоустройство данного пространства, за то, что они внимательно отнеслись ко всем просьбам жителей и учли все их пожелания».