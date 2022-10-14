АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело плановое учение на подводном переходе нефтепровода в Нижегородской области

Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» провели плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк через р. Волгу в Лысковском районе Нижегородской области.

Цель - поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения последствий возможных нештатных ситуаций.

По сценарию УТЗ оператору поступила информация об аварии на подводном переходе МН с условным выходом нефти. В ходе учений были предложены дополнительные вводные, усложняющие выполнение задачи.

Дежурный передал информацию оперативным и диспетчерским подразделениям, транспортировка нефти была условно остановлена. Оперативно на рубежи локализации нефти прибыли аварийные бригады центральных ремонтных служб «Горький» и «Йошкар-Ола», нефтеперекачивающих станций «Горький» и «Макарьево», а также линейных производственно-диспетчерских станций «Староликеево» и «Воротынец».

Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия.

Для сбора «нефти» с поверхности реки было использовано 2860 метров боновых заграждений, емкости для временного хранения, задействовались 4 нефтесборщика общей производительностью 250 куб. м в час. Работники лаборатории эколого-аналитического контроля вели мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха в течение всего УТЗ.

По дополнительным вводным специалисты отработали действия по условному оповещению населения.

В учении приняли участие 48 человек, использовалось 49 единиц оборудования и техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная и пожарная техника, а также нефтесборщики.

Наблюдатели положительно оценили работу сотрудников подразделений АО «Транснефть-Верхняя Волга». Персонал продемонстрировал оперативность и слаженность действий при выполнении операций по ликвидации последствий условных инцидентов. Были своевременно выполнены все работы, предусмотренные программой проведения УТЗ.