Новая партия гуманитарной помощи из Дзержинска отправилась в зону проведения специальной военной операции

Сегодня в освобожденные республики и на передовую специальной военной операции отправилась очередная партия гуманитарной помощи. 20 тонн груза будут доставлены нуждающимся жителям и народной милиции освобожденных территорий. Часть гуманитарного груза отправится военнослужащим 9 воинских подразделений.

Гуманитарную помощь собрали АНО «Ветераны боевых действий» совместно с жителями Дзержинска и Нижегородской области.

«Много откликнувшихся, гуманитарный груз собрали за неделю. Есть бытовая химия, средства гигиены для жительниц народных республик, которые потеряли кормильцев или в настоящее время испытывают затруднения из-за того, что их мужья и сыновья участвуют в боевых действиях. Есть продукты питания, одежда. Собрали вкусности для бойцов – попить чаю. В целом, я хочу сказать, что любая помощь на пользу. Местное население на освобожденных территориях восемь лет жило в нечеловеческих условиях, многое разрушено, не хватает порой самого элементарного, но очень необходимого», – рассказал руководитель АНО «Ветераны боевых действий» Александр Киселев и добавил, что с переходом бывших народных республик ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации значительно упростилось пересечение границы для машин, везущих гуманитарный груз.

Напомним, на этой неделе к сбору гуманитарной помощи подключился благотворительный фонд «Дзержинск и мы». А после заседания Совета директоров промышленных предприятий при главе города Дзержинска свою готовность принять участие в общем деле выразили и руководители крупных промышленных предприятий.

В Дзержинске гуманитарную помощь можно принести по любому из четырех адресов:

- гаражный бокс № 11 на территории двора администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 32-05-87);

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11а (будни с 10:00 до 16:00, 8 (8313) 25-02-26);

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, 8 (8313) 28-02-18, 8 (951) 907-48-20);

- пр-кт Ленина, 77 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (910) 136-53-60).