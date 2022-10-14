Следственный комитет проверит факт проживания пенсионерки из Нижнего Новгорода в сгоревшей квартире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК России проведет проверку по факту нарушения жилищных прав пенсионерки из Нижнего Новгорода. Женщина живет в сгоревшей квартире уже больше месяца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По данным ведомства, квартира, в которой проживает пенсионерка, была получена ей от городской администрации. Женщина является социальным нанимателем. Но крупный пожар, случившийся 2 сентября 2022 года, лишил ее всех необходимых удобств, в том числе газа и света.

Напомним, история, пугающая своим равнодушием, произошла в Ленинском районе Нижнего Новгорода, где 84-летняя пенсионерка вынуждена жить в сгоревшей квартире. В ужасных условиях женщина живет уже больше месяца, а на ремонт она получила всего 12 тысяч рублей материальной помощи.

На сегодняшний день, 14 октября, СК России по Нижегородской области начал доследственную проверку по факту нарушения жилищных прав пенсионерки.