Хоккеисты «Торпедо» на выезде обыграли «Салават Юлаев» по буллитам

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) обыграли «Салават Юлаев» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги 13 октября, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Первый игровой отрезок выдался «сухим», зато во втором периоде команды обменялись забитыми из большинства шайбами. Первым отличился защитник нижегородской команды Максим Федотов с передачи Кенни Агостино. Позднее штраф на 2 минуты получил Денис Ян. Соперник воспользовался численным преимуществом и сравнял счет.

Единицы на табло сохранились до серии буллитов, где хозяева смогли поразить ворота Ивана Кульбакова только один раз, а у нижегородцев отличились Алексей Кручинин и Богдан Конюшков.

«Торпедо» продолжает выездную серию и 15 октября встретится на льду с «Металлургом» из Магнитогорска. Начало матча в 15:30.