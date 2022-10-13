19,4 млн рублей потратят на ремонт флигеля усадьбы Седова в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 19,4 миллиона рублей потратят на ремонт флигеля усадьбы А.Н. Седова в историческом квартале церкви Трёх Святителей в Нижнем Новгороде. Усадьба находится на пересечении улиц Славянской и Студёной, дом №49/6. Она имеет важное градостроительное значение, как отметили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

Реставрационно-восстановительные работы усадьбы Седова уже начались. Ранее, 16 сентября 2022 года, был заключён государственный контракт между УГООКН Нижегородской области и подрядчиком ООО "Гефест". Цена контракта составила 19 миллионов 360 тысяч рублей.

На объекте должны быть отреставрированы фасад, кровля, двери и окна. А также подрядчику надлежит организовать архитектурно-художественную подсветку здания. Работы планируется завершить до 15 декабря 2022 года.

СПРАВКА

Усадебный комплекс был построен в 1904-1906 гг. по проекту С.А. Левкова. Он является объектом культурного наследия регионального значения.