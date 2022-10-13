Бюст заслуженного военного лётчика СССР Николая Сутягина открыли в Нижнем Новгороде. Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде открыли бюст знаменитого земляка, советского лётчика-истребителя, Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, заслуженного военного лётчика СССР Николая Васильевича Сутягина. Его память увековечили на бульваре Мира возле дома №2. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородской мэрии.

Замглавы администрации города Леонид Стрельцов напомнил, что в Нижнем Новгороде чтят память великого лётчика: существуют улица, названная в его честь, и мемориальная доска, установленная на здании главного Ярмарочного дома.

– Бульвар Мира выбран неслучайно, – пояснил выбор места для установки бюста Леонид Стрельцов. – Николай Васильевич учился в летной школе, которая находилось неподалёку отсюда. Я думаю, что именно это место станет ещё одной точкой притяжения, куда будет приходить молодёжь изучать историю наших героев.