В нижегородском зоопарке "Лимпопо" стартовал конкурс по выбору имён для красных волков. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" объявили начало конкурса по выбору имён для новых обитателей страны птиц и зверей – красных волков. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

– По доброй сложившейся традиции, имена мы предлагаем выбрать нашим посетителям, ведь красивыми звучными именами наши красные волки пока не обзавелись, – сказал гендиректор "Лимпопо" Владимир Герасичкин. – В этом мы надеемся на помощь гостей зоопарка.

Отмечено, что оставить свой вариант клички все желающие могут в специальном боксе возле вольера с красными волками.

Напомним, они появились в "Лимпопо" в сентябре 2022 года. Всего красных волков трое – две самки и один самец. Они прибыли из минского и новосибирского зоопарков.

– Специально к приезду новосёлов в зоопарке был реконструирован вольер, где установили дополнительные деревянные конструкции, лестницы, пеньки, а также отапливаемый дом, – рассказали в пресс-службе нижегородского зоопарка.